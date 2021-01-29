- Buz sarkıtları tehlike saçıyor - Son Dakika

- Buz sarkıtları tehlike saçıyor

ARDAHAN - Ardahan Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırarak olası kazaları engelliyor.

Kış mevsiminin en büyük tehlikelerinden birisi olan buz sarkıtları, Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan ve vatandaşlar için tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından ortadan kaldırılıyor. İtfaiye personeli, yüksek binaların çatılarına merdivenli itfaiye araçları sayesinde çıkıyor ve çatılardan sarkan buzları kırıyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, İl genelinde kurumlar ve özellikle vatandaşların kullandığı güzergahlarda tehlike arz eden binalarda buz temizliği yapan ekipler, gerek itfaiye aracıyla, gerekse ulaşabildikleri noktalardaki buzları temizliyor. Esnaf ve vatandaşlar ise yapılan çalışmadan memnun.