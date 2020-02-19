Buz sarkıtlarının görsel şöleni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buz sarkıtlarının görsel şöleni - Son Dakika

Buz sarkıtlarının görsel şöleni

7 saat önce

Adıyaman'da dağlık bölgedeki kayalıklarda oluşan buz sarkıtlarının görüntüsü göz kamaştırdı.

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Adıyaman'da dağlık bölgedeki kayalıklarda oluşan buz sarkıtlarının görüntüsü göz kamaştırdı.


Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca köyünün üst kısmında bulunan rakımı yüksek bölgelerindeki kayalıklarda oluşan buz sarkıtları fotoğrafçıların da dikkatini çekti. Eriyen karların suyu, 2-3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşturdu. Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri kar altında kalan köyleri ve oluşan buz sarkıtlarını görüntüledi.


Drone ile görüntülenen buz sarkıtları görsel şölen oluştururken, Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri hayran kaldıkları buz sarkıtlarının çok sayıda fotoğrafını çekti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
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