Buz Tutan Baraj Balıkçılara Ekmek Kapısı Oldu

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kışın sert geçtiği Ağrı 'da, yüzeyi yarım metre buz tutan Yazıcı Barajı'nda balıkçılar, saatlerce süren çalışmanın ardından buzları kırarak avladıkları balıklarla geçimlerini sağlıyor.Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da, buz tutan nehir, dere ve barajlar balıkçıların ekmek kapısı oldu. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte, il merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yazıcı Barajı'nın da yüzeyi buzla kaplandı.Geçimlerini balık avlayarak sağlayan balıkçılar da baraj kıyısındaki Başçavuş köyüne giderek önce donan barajın yüzeyindeki buzları kazma, balta ve küreklerle kırıyor.Barajın yüzeyindeki buzları belli aralıklar bırakarak kırıp barajın içine uzunluğu 200 metreyi bulan ağı atan balıkçılar, 3 gün bekledikten sonra baraja tekrar gelip ağı topluyor.Ağa takılan balıkları yakalayıp torbalara doldurarak evlerine götüren balıkçılar, satışa çıkardıkları balıklarla aile geçimlerini sağlıyor. Balıkçılar, zaman zaman ağırlığı 8-10 kiloyu bulan tatlı su sazanı yakalıyor.Balıkçılardan Hüseyin Can , AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın 40 farklı noktasında, yüzeydeki buzları kırarak oyuk açtıklarını ve 3 gün sonra geldiklerinde ağlarına takılan sazan balıklarının oldukça büyük olduğunu gördüklerini söyledi."Ekmek parası için mecburen çalışıyoruz""Soğuk havalarda balık tutmak zor. Ancak ekmek parası için mecburen çalışıyoruz." diyen Can, şu ifadeleri kullandı:"Barajın yüzeyinde 10'ar metre aralıklarla buz kırıyoruz ve bir odun parçasıyla suyun altından ağları geçiriyoruz. Aradan 3 gün geçtikten sonra gelip ağları çekiyoruz, nasibimizde varsa güzel bir şey çıkıyor. Balıkları alıp götürüp sayıyoruz. 35-40 yerde buzları kırıyoruz. 200 metre uzunluğunda ağları odunla buzların altından geçiriyoruz. İşimiz zor olsa da ekmek parası, yapacak bir şey yok. Bir yandan da alışmışız. Bazen ağırlığı 8-10 kiloyu bulan balıklar da yakalıyoruz."Balık tutarak evlerine ekmek götürmeye çalıştıklarını belirten balıkçı İsmet Can ise bu işin zor olduğuna dikkati çekerek, "Hava soğuk ama biz balık tutuyoruz. Tuttuğumuz balıkların ağırlığı bir kilodan başlayıp 10 kiloya kadar varabiliyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 20-30 derecelerde bile gelip buzları kırarak ağları atıyoruz. Biz buraya 4 arkadaş geliyoruz ve ortalama 30 kilo balık yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.Elde ettikleri gelirden kişi başına 100-150 lira kaldığını kaydeden Can, "Ekmek parası bile doğru düzgün çıkmıyor." dedi.