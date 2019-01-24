Buz Tutan Barajdaki Minare İlgi Çekiyor

SITKI YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da yüzeyi donan barajın suları altında kalan caminin buz kütlesi üzerindeki minaresi ilgi çekiyor.

SITKI YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da yüzeyi donan barajın suları altında kalan caminin buz kütlesi üzerindeki minaresi ilgi çekiyor.



Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Başçavuş köyünün büyük bölümünün, Yazıcı Barajı'nın devreye girmesiyle su altında kalması nedeniyle çoğu köy sakini göç etti.



Köydeki cami ve evler su altında, minare ise su üstünde kaldı.



Yaz aylarında barajın suları üzerinde kaldığı için ulaşılması güç olan minare, kışın baraj suyunun donması yüzünden buz kütlesinde yürüyerek yanına giden ziyaretçilerin beğenisini topluyor.



Kışın donan baraj üzerinde görsel güzellik sunan minare, özellikle bu mevsimde fotoğrafçılar ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor.



"Minareyi görmek için köye turistler de geliyor"



Başçavuş köyü sakinlerinden 70 yaşındaki Abdurrahman Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baraj yapıldıktan sonra su seviyesinin yükselmesi ile cami ve bazı evlerin sular altında kaldığını söyledi.





Camiden geriye kalan minareye baktıklarında eski hatıraların gözünde canlandığını anlatan Beşer, şöyle konuştu:



"Baraj yapıldıktan sonra köyde millet hep göç etti. Cami, köy mezarlığı ve bazı evler de sular altında kaldı. Minarenin görüntüsü çok güzel. Minareyi görmek için köye turistler de geliyor. Yazın da burası çok güzel, köye turistler ve vatandaşlar gelip barajın kenarında piknik yapıyor. Minareye baktığımızda sular altında kalan köyümdeki eski günlerimizi hatırlıyorum, özlüyorum. Geriye bir tek minare kaldı. Baraj da buz tutunca minarede ortada kaldı. Manzara çok güzel."



-"Çok güzel bir görsel şölen var"



Minareyi fotoğraflamak için köye gelen Çetin Çelik de barajın içinde kalan minarenin kışın daha güzel olduğunu belirtti.



Çelik, "Donan barajda çok güzel görsel şölen var. Biz de arkadaşlarımızla burada fotoğraf çekiyoruz. Kışı fırsat bilerek geldik, manzara harika." ifadelerini kullandı.



Fotoğrafçı Mert Ekmekçi de minarenin yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.



Fotoğraf meraklılarını barajdaki minareyi görmeye davet eden Ekmekçi, şunları kaydetti:



"Minare yazın yansımasıyla, kışın da buz tutmasıyla daha da güzel. Köyde fazla çocuk olmadığı için çok fazla fotoğraf çekemedik. 5 arkadaş geldik, hepimiz manzara fotoğrafçısıyız. Buraya gelip bu görseli yansıtmak istedik. Burası baraj yapıldıktan sonra su altında kalan bir köy. Görsel manada çok güzel. Bizim gibi fotoğrafçılara çok güzel bir şekilde hitap ediyor.



'Kartpostallık bir sahne var.' diyebiliriz. Fotoğraf meraklısı herkesi buraya bekleriz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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