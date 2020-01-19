Buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi - Son Dakika

Buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

6 saat önce

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve soğuk hava sebebiyle donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşanıyor.

Buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi, System.String[]

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve soğuk hava sebebiyle donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşanıyor.

Kars- Ardahan sınırında, dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde yerli ve yabancı turistler, atlı kızaklarla kayarak eğleniyor.

Ziyaretçiler, buz kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor.

Vatandaşlar özellikle hafta sonu ve yarıyıl tatili olması nedeniyle Çıldır Gölü'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır üzerinde vatandaşlar, oyunlar oynayarak eğleniyor.

Ardahan, Çıldır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı
Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 18:47:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]