Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Görsel Şölen

Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Görsel Şölen

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Çıldır Gölü'nün yüzeyinin de buz tutmasına neden oldu.

Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Görsel Şölen, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Çıldır Gölü'nün yüzeyinin de buz tutmasına neden oldu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bölgede kara kışın etkisini artırdığı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 28 derecelerin altına düştüğü Ardahan'da, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Karşıdaki dağların bembeyaz karla örtülmesi ve masmavi buz tutan Çıldır Gölü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü'nde kartpostal gibi fotoğraflar oluştuğunu söyleyerek, "Şu anda 10 santimetreyi bulan bir buz kalınlığı oluşmuş. İki gün sonra atlı kızaklar göl üzerine çıkabilir. Şu an ben rahatlıkla göl üzerinde dolaşabiliyorum, yerli ve yabancı turistlerin bundan sonra rahatlıkla buraya gelerek göl üzerinde atlı kızaklarla gezintiye çıkmaları gerçekten mümkün. Ayrıca donma sonrasında cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Gerçekten mükemmel bir manzara ve herkesin burayı görüp yaşaması lazım" dedi.

Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Kılıç ise, "Burası gerçekten inanılmaz ve muhteşem bir yer. Bir doğa harikası, herkesin mutlaka görmesi gerekiyor. Bu mevsimde donan ender göllerden birisi, şu anda tam donmaya başlamak üzere ama yaklaşık bir 15-20 gün sonra artık üzerinde araçlarla, kızaklarla gezilebilecek hale gelecek. Şu anda bile kıyıda büz üzerinde durabiliyoruz. Türkiye'deki herkesi buraya davet ediyoruz. Burası gerçekten inanılmaz ve muhteşem bir yer. Bir doğa harikası, herkesin mutlaka görmesi gerekiyor. Aynı zamanda sadece bu gölde avlanılan ve endemik bir balık türü olan 'sarı balık' sarı sazanı da burada tadabilirsiniz. Oldukça lezzetli ve güzel bir balık, herkese öneriyorum" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:51 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Çıldır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıcaklığın Sıfırın Altında Eksi 28 Dereceyi Gördüğü Ardahan'da Çıldır Gölü Buzla Kaplandı Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı

Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti Hareket Eden Vapurdan Denize Düşen Yaşlı Kadınının Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 12:20:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Görsel Şölen
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]