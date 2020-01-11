Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı - Son Dakika

Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı

6 saat önce

Kars-Ardahan sınırlarında yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde ziyaretçilere kar motorlarıyla gezme imkanı sunuluyor.

Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı, System.String[]

Kars- Ardahan sınırlarında yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde ziyaretçilere kar motorlarıyla gezme imkanı sunuluyor.

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve atlı kızaklarla üzerinde gezinti yapılabilen Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası 40 santimetreye ulaştı.

Yöre halkı, satın aldıkları kar motorlarını Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisine konumlandırarak bölgeyi ziyaret edenlere kiralıyor.

Kar motorlarını kiralayan yerli ve yabancı turistler, yüzeyi buzla kaplı göl üzerinde gezinti yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Kar motorları kiralayıcısı Recep Santır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde ilk kez kar motorlarının yer aldığını ifade ederek, "Çıldır Gölü üzerinde gelen misafirlerimize motor turu keyfi yaşatıyoruz. Türkiye'de ilk kez buz üzerinde kar motorlarıyla çıkıyoruz. Buzun kalınlığı 35-40 santimetre ve çok güvenli. Bütün misafirlerimize tavsiye ederiz." dedi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kar motorlarına ilgi gösterdiğini anlatan Santır, "İlk olmasına rağmen çok talep var. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza tavsiye ederiz. Kar ve buz üzerinde yürümek farklı buz üzerinde herkesin cesareti olmayabiliyor ama gelenlere kar motorlarıyla eşsiz bir keyif yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan, Çıldır, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sır cinayet! Ardahan'da vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız

Son Dakika Haberleri
18:58 Binali Yıldırım AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika Haber
18:52 Çin merkezli e-sigara şirketi üç yıl içinde 10 bin yeni mağaza açacak - Son Dakika Haber
18:51 Silivri'deki berberdeki deprem paniği kamerada - Son Dakika Haber
18:50 Sır cinayet! Ardahan'da vahşice öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber
18:48 İzmir'de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar etti - Son Dakika Haber
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı - Son Dakika Haber
17:05 İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 18:58:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]