Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı - KARS - Son Dakika

Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı - KARS

6 saat önce

Kars-Ardahan sınırlarında yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde ziyaretçilere kar motorlarıyla gezme imkanı sunuluyor.

Kars- Ardahan sınırlarında yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde ziyaretçilere kar motorlarıyla gezme imkanı sunuluyor.

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve atlı kızaklarla üzerinde gezinti yapılabilen Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası 40 santimetreye ulaştı.

Yöre halkı, satın aldıkları kar motorlarını Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisine konumlandırarak bölgeyi ziyaret edenlere kiralıyor.

Kar motorlarını kiralayan yerli ve yabancı turistler, yüzeyi buzla kaplı göl üzerinde gezinti yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Kar motorları kiralayıcısı Recep Santır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde ilk kez kar motorlarının yer aldığını ifade ederek, "Çıldır Gölü üzerinde gelen misafirlerimize motor turu keyfi yaşatıyoruz. Türkiye'de ilk kez buz üzerinde kar motorlarıyla çıkıyoruz. Buzun kalınlığı 35-40 santimetre ve çok güvenli. Bütün misafirlerimize tavsiye ederiz." dedi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kar motorlarına ilgi gösterdiğini anlatan Santır, "İlk olmasına rağmen çok talep var. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza tavsiye ederiz. Kar ve buz üzerinde yürümek farklı buz üzerinde herkesin cesareti olmayabiliyor ama gelenlere kar motorlarıyla eşsiz bir keyif yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı - KARS

Ardahan, Çıldır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sır cinayet! Ardahan'da vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı İran, Yunanistan'a Kasım Süleymani açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi

Son Dakika Haberleri
20:26 Bitlis'te, eksi 10 derecede kulaç attılar - Son Dakika
20:25 Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:25 Ekipler onları bulmak için seferber oldu - Son Dakika
20:25 "Ekonomiye olan güven artıyor" - Son Dakika
20:24 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
19:46 Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 20:30:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motorlarıyla gezinti imkanı - KARS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]