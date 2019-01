Buz Tutan Çıldır Gölü'ne Turist İlgisi

CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.Turistlerin sıkça tercih ettiği Doğu Eksperi treni ile Kars 'a gelenler, Kars ile Ardahan arasında yer alan, 123 kilometrekare alana sahip olan ve yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nü de ziyaret ederek keyifli dakikalar geçiriyor.Deniz seviyesinden 1959 metre yüksekteki göle gelen turistler, buz üstünde yürüyüp atlı kızaklara binmenin tadını çıkartıyor.Yarıyıl tatili dolayısıyla başta yerli olmak üzere turistlerin akınına uğrayan Çıldır Gölü, ziyaretçilerine unutulmaz anılar bırakıyor, buzla kaplı göl yüzeyinde yürümeyi tecrübe etme şansı veriyor.Buz tutan göl yüzeyinde yürümeye önce çekinen vatandaşlar, cesaretlerini topladıktan sonra ise keyifli anlar yaşıyor. Edirne 'den Kars'a gelen Bahar Barış Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beraberinde 3 öğretmen arkadaşıyla Doğu Ekspresi 'yle seyahat ettiklerini söyledi.Beyaz örtüsüyle Kars'ta muazzam manzaralar gördüklerini anlatan Kuru, "Bizi en çok cezbeden yerlerden birisi de Çıldır Gölü idi. Özellikle donmuş olması çok dikkatimizi çekti, herkesin gelip görmesi gereken yerlerden birisi. Kars çok güzel şehir, herkesin gelmesini tavsiye ederim, Türkiye 'nin önemli yerlerinden birisi." dedi.Kuru, atlı kızakla buz üzerinde gezi yaptıklarını anımsatarak, "Burada her yer karla kaplı, bizim oralarda bu kadar kar olmadığı için burayı çok sevdik, her yer bembeyaz, çok güzel. Yani eksi 15 derece olmasına rağmen çok soğuk hissetmiyoruz. Bu derece batıda olsa çok üşürüz." diye konuştu."Buz tutmuş bir gölün üzerinde ilk defa yürüyoruz" Tekirdağ 'dan göle gelen Hayriye Günaydın de buz üzerinde yürümenin keyifli olduğunu vurguladı.Günaydın, "Doğu Ekspresi ile gelmeyi planladık ama yer bulamadık, dönüşte inşallah onunla gideceğiz. Çıldır Gölü'ndeyiz, Doğu Anadolu Bölgesi 'nde Van Gölü 'nden sonraki en büyük göl buz tutmuş, çok güzel. Atlı kızağa bineceğiz, çok heyecanlıyız. Burayı çok beğendik. Herkes gelip burayı görsün." ifadesini kullandı.Edirne'den gelen matematik öğretmeni Emine Yalın ise yarıyıl tatilini Kars'ta değerlendirdiklerini ifade ederek, "Buz tutmuş bir gölün üzerinde ilk defa yürüyoruz aynı zamanda korkuyoruz, heyecanlanıyoruz, burası çok güzel gerçekten. Şansımıza hava da gayet güzel, buradan Erzurum 'a geçeceğiz, gezimiz böyle devam edecek. Yerli ve yabancı turistlere tavsiyem buraya bol bol gelsinler, soğuk demesinler, kesinlikle gelsinler çünkü çok güzel." şeklinde konuştu."Buraya her gelen mutlu bir şekilde ayrılıyor"Gölde atlı kızağıyla ziyaretçileri gezdiren Ozan Karataş da Çıldır Gölü'nün Türkiye'de görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Buraya her gelen mutlu şekilde ayrılıyor. Çıldır Gölü'müzün tanıtımını buz üzerinde atlı kızaklar eşliğinde yapıyoruz. Herkesi Çıldır Gölüne bekliyoruz, eşsiz manzarayı görsün, buradaki cenneti görsün. Türkiye'de gezilmesi görülmesi gereken yerlerden birisi de Çıldır Gölü'dür. Çıldır Gölü kış aylarında turistlerin eğlence alanı oldu. Doğu Ekspresiyle birlikte burası tanındı, inşallah ilerleyen zamanlarda burası övgü görecek. Bu göl her şeyi hak ediyor çünkü çok güzel. Atlı kızaklarla da muazzam oluyor, altta balıklar yüzüyor."