Buz tutan Çıldır gölü üzerinde otomobille drift yapıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buz tutan Çıldır gölü üzerinde otomobille drift yapıyorlar - Son Dakika

Buz tutan Çıldır gölü üzerinde otomobille drift yapıyorlar

6 saat önce

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, yüzeyi soğuğun etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi.

Buz tutan Çıldır gölü üzerinde otomobille drift yapıyorlar, System.String[]

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, yüzeyi soğuğun etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Gölün üzerine otomobiliyle çıkan Yakup Topkaya (30) buz üstünde drift yaptı.

124 kilometrekarelik alanıyla Van'dan sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır gölünün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının 15 santimetreyi bulmasıyla birlikte göl macera tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Kış aylarında üzerine Eskimolar gibi balık avı yapılan ve atlı kızak seferleri düzenlenen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyine otomobiliyle çıkan Yakup Topkaya, göl üstünde yaklaşık yarım saat otomobiliyle kayarak drift yaptı. Topkaya, "Bu bizim yaşam felsefemiz, bunu her kış atlı kızakla yapıyorduk ama 'Bu yıl otomobille yapalım' dedik. Buz kalınlığı şu an 15 santim civarında. Otomobili kaldırıyor ve buz baya sağlam. Şu an sezonu açmış bulunuyoruz. Göl bu sene biraz geç buz tuttu ama sağlam oldu" dedi.


Doğu Anadolu Bölgesi, Çıldır, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:32 Kaynak: DHA
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