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Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA

30.01.2022 12:24

Son dakika haberi: BAYBURT'tan geçen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehirlerinden olduğu belirtilen Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

BAYBURT'tan geçen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehirlerinden olduğu belirtilen Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu. Nesli tükenmekte olan su samurlarının, buz tutan nehir üzerinde balık avladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yaşanan etkili kar yağışı ve dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, dünyanın akış hızı en yüksek nehirlerinden olduğu belirtilen ve Bayburt'tan geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı. Dondurucu hava koşulları nedeniyle Çoruh Nehri'nde ördeklerin de aralarında bulunduğu bazı yabani hayvanlar da yiyecek arayışını sürdürüyor. Nesli tükenmekte olan su samurlarının da, buz tutan nehir üzerinde balık avladığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar, akşam saatlerinde soğuk havaya rağmen merakla izledikleri su samurlarının, yiyecek arayışı ve balık avlamaya çalıştığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Görüntülerde; su samurlarının, nehirdeki buz tutan tabaka üzerinden sarktığı su içinden yakaladığı balıkları yediği, ardından da gözden kaybolduğu görülüyor. Görüntüler, sosyal medyada da ilgi çekti.

'BALIKLARIMIZI YEDİLER AMA CANLARI SAĞ OLSUN'

Kent sakinlerinin ilgi odağı olan su samurları, Kop Dağı'ndaki bir alabalık tesisinde de 400 balığı yiyerek gözden kayboldu. Tesis sahibi Fuat Temuçin, 'Her gün onlara ekmek doğruyoruz. Nesilleri tükenmekte olduğu için onlara zarar vermedik. Çok şirin hayvanlardı. 400 tane balığımızı yediler. Balıklarımızı içeri alarak önlem aldık. Balıklarımızı yediler ama canları sağ olsun' dedi.

Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA
Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA
Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA
Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA
Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA
Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA
Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA
Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA
Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA
Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA

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Doğu Karadeniz, Bayburt, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BUZ TUTAN ÇORUH'TA SU SAMURLARININ BALIK AVI KAMERADA - Son Dakika
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