Buz tutan deredeki martıların kar banyosu drone ile görüntülendi - Son Dakika

Buz tutan deredeki martıların kar banyosu drone ile görüntülendi

Bursa'da Nilüfer Deresi buz tuttu o anlar drone ile görüntülendi

BURSA - Etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksinin altına düştüğü Bursa'da Nilüfer Deresi buz tuttu. Bu tutan suda kar banyosu yapan martılar drone ile görüntülendi.

Cuma gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrası Bursa'nın tamamı beyaz büründü. Kar yağışıyla beraber hava sıcaklığının da eksinin altında seyrettiği Bursa'da Nilüfer Deresi buz tuttu. Yaz aylarında sporcuların kano sporu yaptığı dere kar yağışıyla beraber beyaza bürünürken, bazı noktaları buz tuttu. Fırsatı değerlendiren martıların kar banyosu ise drone ile görüntülendi. Bursa şehir merkezinde ise etkisini arttırarak devam eden kar yağışının 2 gün daha etkili olacağı ve kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi.