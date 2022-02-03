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Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor - Son Dakika

Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor

03.02.2022 09:22

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da derelerin donmasına neden oldu.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da derelerin donmasına neden oldu.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çatalsöğüt köyü deresi buz tutmasının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Oltulu Öner Elibol, "Oltu Çatalsöğüt deresinin önünden tesadüfen geçerken derenin buz tuttuğunu gördük. Tam bir kartpostallık manzara gördük. Bizde bu manzarayı ölümsüzleştirmek istedik" dedi.

Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor
Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor
Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor

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Doğu Anadolu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor - Son Dakika
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