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Buz tutan Eğirdir gölünde yürüyüşler yasaklandı - Son Dakika

Buz tutan Eğirdir gölünde yürüyüşler yasaklandı

15.02.2022 19:12

- Buz tutan Eğirdir gölünde yürüyüşler yasaklandı Vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden göle çıktı Eğirdir gölünde yürüyen vatandaşlara polis uyarısı Geçtiğimiz haftalarda Isparta'da etkili olan soğuk havayla birlikte buz tutan Eğirdir gölünde vatandaşlar buzun erimeye başlamasına aldırış...

- Buz tutan Eğirdir gölünde yürüyüşler yasaklandı

Vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden göle çıktı

Eğirdir gölünde yürüyen vatandaşlara polis uyarısı

ISPARTA - Geçtiğimiz haftalarda Isparta'da etkili olan soğuk havayla birlikte buz tutan Eğirdir gölünde vatandaşlar buzun erimeye başlamasına aldırış etmeden göl üzerinde yürüdü. Bunun üzerine Eğirdir Kaymakamlığı buz tutan göl üzerinde yürümeyi yasakladı

Isparta genelinde etkili olan soğuk havanın etkisiyle Eğirdir gölü buz tuttu. Buz tutan gölün üzerine ise adete akın oldu. Göl yüzeyinin buz tutmasını fırsat bilenler, buz tabakası üzerinde yürüyüş yaptı, zaman zaman ise dans edenler ve buz üzerinde tavla oynayanlar oldu. Son günlerde etkili olan sıcak ve yağmur sonrası buz tutan yüzeyin yüzde 90'ının erimeye başladığı öğrenildi. Vatandaşların buzun erimesiyle oluşabilecek tehlikeye aldırış etmeden yürümeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, tarafından alınan kararla, buz tutan göl üzerinde yürüme ve benzer faaliyetlerin yapılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Eğirdir Belediyesi ve polis ekipleri ise vatandaşlara sürekli olarak göl üzerine çıkılmaması için anonslarla uyarılarda bulunuyor.

Buz tutan Eğirdir gölünde yürüyüşler yasaklandı
Buz tutan Eğirdir gölünde yürüyüşler yasaklandı
Buz tutan Eğirdir gölünde yürüyüşler yasaklandı

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Eğirdir, Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buz tutan Eğirdir gölünde yürüyüşler yasaklandı - Son Dakika


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