Buz Tutan Engil Çayı'nda Su Ürünleri Denetimi

Van'ın Edremit ilçesinde buz tutan Engil Çayı'nda su ürünleri denetimi yapıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde buz tutan Engil Çayı'nda su ürünleri denetimi yapıldı.



Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini il genelindeki göl, gölet, çay ve derelerde su ürünleri denetimleri devam ediyor. Van'ın Edremit ilçesi Köşk Mahallesi'nde bulunan Engil Çayı'nın kuzeybatısında buzla kaplı alanda denetim yapan ekipler, tehlikeye aldırış etmeden tırıvırı ile yasak limit altı balık avcılığı yapan şahıslara gerekli cezai işlem uyguladı.



Ekipler, il genelinde balık tüketiminde kaliteyi artırmak, vatandaşların sağlık koşullarına uygun balık tüketimini sağlamak için balıkların karaya çıkış noktalarını ve balık satışı yapılan perakende yerleri de aralıksız olarak denetliyor. Perakende balık satışının yapıldığı işletmelerdeki tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliğini kontrol eden ekipler, balık boylarını da ölçtü. Ölçümler sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edilirken, görülen eksiklikler için gerekli uyarılar yapıldı.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali üreme dönemi olan 15 Nisan - 15 Temmuz avlanma yasağı döneminde gece gündüz denetimler yaparak kaçak avcılarla mücadele ettiklerini, avlanma sezonunun açılması ile birlikte balıkların karaya çıkış noktalarında, perakende satış yerlerinde, göl, gölet, çay ve derelerde denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi. İl Müdürü Görentaş, inci kefali balığının 3 ay boyunca üremek için geldiği tatlı suların ayrıca sazan balığının üreme ve yaşama alanları olduğunu ve buralarda ticari avcılığın yanında tırıvırı, manyat, serpme gibi ağlarla avcılık yapmanın ve yasal limit altındaki balıkların avlanılmasının yasak olduğunu kaydederek, denetimlerin devam edeceğini ifade etti. - VAN

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