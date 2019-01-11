Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

Buz Tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

1 saat önce

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Buz Tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu, System.String[]
Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu. Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkanı buldu.

Girlevik Şelalesi önüne fotoğraf çektiren bir vatandaş "Girlevik Şelalesi'ndeyiz. Çok güzel bir ortam var burada. Tüm Erzincanlıların bu sarkıtları, bu manzarayı görmesini arzu ediyorum. Çok kar var burada. Yürümekte de çok zorluk çekiyoruz. Çok güzel fotoğraflar elde ettik burada. Herkesin bu manzarayı tatmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Amatör olarak fotoğraf çeken Özgür İlhan isimli başka bir vatandaş ise yaz aylarında geldiği Girlevik Şelalesi'ne kış ayında ilk kez geldiğini belirterek, yaklaşık 2 metreye yakın buz sarkıtlarını olduğunu ifade etti. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Çağlayan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters Eskişehirspor'da Dağılma Süreci Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:54:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]