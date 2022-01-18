Buz tutan Girlevik Şelalesi Turistik Doğu Ekspresi yolcularının da rotasında - Son Dakika

Erzincan'da dondurucu soğukların etsiyle buz tutan ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Girlevik Şelalesi, Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcuların da uğrak noktası oldu.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, yaz, kış turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle 3 metreyi bulan buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcuların da kentte ziyaret ettiği rotalar arasında bulunuyor.

Kars'tan hareket eden ve Erzincan'a sabahın erken saatlerinde ulaşan trenin yolcuları, verilen 3 saatlik seyahat arasını kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek değerlendiriyor.

Donan şelaleyi de ziyaret eden yolcular, burada güzel manzarada çay içip fotoğraf çektiriyor.

Yolcular bölgeden memnun ayrılıyor

Turist rehberi Gökhan Koç, AA muhabirine, Turistik Doğu Ekspresi treninin kente gelen turist sayısını arttırdığını söyledi.

Tren durakları arasında tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Erzincan'ın önemli yer tuttuğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Burada Altın Tepe'nin bulunması ve yakın zamanda turizme kazandırılmasıyla kentin daha fazla önem kazanacağını düşünüyorum. Tabii aynı zamanda Girlevik Şelalesi'nin Munzur Dağı eteklerinde bulunması, bölgeye ayrı bir önem kazandırıyor. İnsanlarımız her defasında buradan memnun şekilde ayrılıyor."

Koç, şelalenin kış mevsimi nedeniyle ziyaretçilerini farklı bir güzellikle ağırladığını belirterek, "Gerçekten müthiş bir manzara. Şu manzarayı alsanız 'biz Alpler'deyiz' deseniz, insanlar inanır mı, inanır. Ama burası Türkiye, demek ki ülkemizde bu kadar muhteşem güzellikler bulunuyor. Bu güzellikleri görmek için illa Alpler'e gitmeye gerek yok. Herkesi Erzincan'a bekliyoruz." diye konuştu.

Nilay Karaman da Bursa'dan grup olarak Turistik Doğu Ekspresi ile kente geldiklerini anlatarak, "Misafirlerimize bu doğal güzellikleri yaşatmak istedik. Tabii kış ayrı, yaz ayrı güzeldir. Şelalenin her anı farklı bir güzelliğe sahip. Bu güzellikler gerçekten görülmeye değer yerler." ifadelerini kullandı.