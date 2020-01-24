Buz tutan göl üzerinde sema gösterisi - Son Dakika

Dünya Mevleviliğinin ikinci adresi olan Afyonkarahisar'da Frigya vadileri arasında yer alan Emre Gölü, buz tuttu. Buz tutan gölün üzerinde daha önce dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gösteriler yapan Bahadır Okyar sema gösterisi yaptı.



Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer Beldesinde yer alan Emre Gölü, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte buz tuttu. Eskişehir, Kütahya ve Afyon illeri sınırları arasında bulunan Frigya vadileri arasında kalan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu. Buz tutan gölün üzerinde Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleşen sema gösterisinde, Semazen Bahadır Okyar'ı fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek görüntüledi.



Okyar, Afyonkarahisar'ın dünya Mevleviliğinde ikinci sırada yer aldığını, buna dikkat çekmek amacıyla böyle bir gösteriye imza atmaya çalıştıklarını söyledi. Bahadır Okyar, "Afyonkarahisar, inanç turizmi açısından oldukça önemli bir yer ve Konya'dan sonra dünya Mevleviliğinin ikinci adresi. Biz de bu duruma dikkat çekmek amacıyla, buz üzerinde sema gösterisi yapmaya karar verdik. Bunu yaparak şehrimizdeki Mevlevi kültürüne, inancına ışık tutmak istedik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Kenarda sema yapmaya hazırlanırken buzun kırılabileceği düşüncesine kapılsam da, sema yapmaya başladıktan sonra hiçliğe doğru yolculuğum başladı. Gerçekten benim için unutulmaz bir deneyim oldu" dedi



"Emre gölü, Frigya'nın nazar boncuğu"



O anları görüntüleyen Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek ise şunları söyledi:



"Ben doğada geziyor ve gördüğüm manzaraları fotoğraf makinam ile kayıt altına almaya çalışıyorum. Bunu yaparken Afyon'u da tanıtmaya çalışıyorum. Frigya vadileri arasında kalan Emre Gölü, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de vadiye güzellik katıyor. Deyim yerindeyse Emre Gölü, Frigya'nın nazar boncuğu. Biz de hem burayı hem de Mevlevi kültürünü birlikte tanıtalım istedik. Buz tutan gölde sema gösterisi yapmaya karar verdik. Sema biliyorsunuz kainatın oluşumunu ve insanın alemde dirilişini anlatıyor. Semazen, Allah'a yakın olma düşüncesiyle kalbinin etrafında dönüyor. Semazenler simgesel olarak mezar taşlarını, kefenlerini ve kabirlerini üzerinde taşıyor. İşte biz de bütün bu değerlerimizi, kayıt altına aldığımız videoda toparlayıp sunmak istedik" dedi. - AFYONKARAHİSAR