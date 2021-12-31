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Buz tutan gölde balık avlayan su samuru kameraya yansıdı - Son Dakika

Buz tutan gölde balık avlayan su samuru kameraya yansıdı

31.12.2021 11:51
Buz tutan gölde balık avlayan su samuru kameraya yansıdı

Türkiye'deki çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Kırklareli'ndeki longoz ormanlarında, balık avlayan su samuru görüntülendi.

Türkiye'deki çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Kırklareli'ndeki longoz ormanlarında, balık avlayan su samuru görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi ve Trakya Kalkınma Ajansınca yürütülen çalışmalarda doğaya yerleştirilen 6 kamera, yaban hayvanlarının ve yeni türlerin renkli dünyası ve yaşamlarıyla ilgili görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyor.

Kameralara farklı zamanlarda yansıyan görüntülerde, flamingo, kuğu ve gri balıkçıl gibi kuşların geçişi dikkati çekti.

Su samurunun buz tutan gölde avladığı balığı yemesi, nadir kuş türlerden ak kuyruklu kartal, tilki gibi birçok canlı kameraya yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, AA muhabirine, yaban hayatının kameralarla takip edildiğini söyledi.

"Longoz Ormanları Milli Parkı'nın İzlenmesi ve Tanıtımı Projesi" kapsamında bölgeye 2016 yılında kameralar yerleştirildiğini ifade eden Kamay, bölgedeki yaban hayatının 24 saat izlendiğini kaydetti.

Su samuru görüntülendi

Dünyada, Kırklareli'ndeki longoz ormanları gibi sayılı birkaç orman olduğunu anlatan Kamay, şöyle konuştu:

"İğneada beldesinde bulunan ziyaretçi merkezimize görüntü aktarımı yapıp canlı olarak alanın izlenmesini sağlıyoruz. Bu sayede alana ulaşım konusunda kısıt yaşayan engelli, yaşlı veya çocuk bireylerin ziyaretçi merkezinden alanla ilgili görüntüleri izlemesini sağladık. Şimdiye kadar kameralara takılan görüntülerin içinde oldukça ilgi çekici olanlar var. Mevsime bağlı olarak donan gölde su samurlarının buzdan çıkarak balıkçılla bir yem yarışına girdiği sahneden tutun pelikan sürüsünün gölün değişik yerlerinde yuvalanmasına kadar. Bu görüntüler ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor."

Kamay, güneş enerjisiyle çalışan kameraların 360 derece dönebilme ve gece görüşü gibi özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Bölgedeki kameralarla kaçak avcılığın da önüne geçildiğini anlatan Kamay, bu sayede bölgenin daha güvenli hale geldiğini vurguladı.

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Kırklareli, Türkiye, Milli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buz tutan gölde balık avlayan su samuru kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buz tutan gölde balık avlayan su samuru kameraya yansıdı - Son Dakika
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