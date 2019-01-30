Buz Tutan Gölde Donmak Üzere Olan Adamı ve Köpeğini Polis Kurtardı

– ABD'de bir adam, buz tutan gölde köpeği ile yürüyüş yaptığı esnada, köpeği göle düştü.

– ABD'de bir adam, buz tutan gölde köpeği ile yürüyüş yaptığı esnada, köpeği göle düştü. Köpeğini kurtarmak için göle giren adam da gölde mahsur kalarak dışarı çıkamayınca, donmak üzere olan adam ve köpeğinin imdadına polisler yetişti.



Olay, ABD'nin İllinois eyaletine bağlı Şikago şehrinde bulunan Michigan Gölü'nde meydana geldi. Polis üniformasında bulunan kamera tarafından kayda alınan görüntülerde, köpeğini kurtarmak için buz tutan göle atlayan adamın, köpeğini kurtardıktan sonra gölden çıkamadığı görülüyor. Bunun üzerine polis memurları, adama bir halat atıp, halatı çekerek adamı ve köpeğini buz tutan gölden kurtarmayı başarıyorlar.

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