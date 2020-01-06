Buz tutan gölde kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buz tutan gölde kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Buz tutan gölde kartpostallık görüntüler oluştu

7 saat önce

Denizli'nin en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası Gölü soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Buz tutan gölde kartpostallık görüntüler oluştu, System.String[]

Denizli'nin en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası Gölü soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Buz tutan göl, kıyısındaki ördek ve kazlar ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Denizli'nin önemli turistik mekanlarının başında gelen Süleymanlı Yayla Gölü, bin 155 metrelik rakımı nedeniyle hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile buz tuttu. Göl, buz tutan manzarası ile tabloları aratmazken, gölün 4 mevsim misafirleri olan ördekler ve kazlar da kıyıda güzel görüntüler oluşturdu. Göl, kar görmek isteyenlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki göle çıkmak için fotoğraf meraklıları adeta kuyruğa girdi. - DENİZLİ

Süleymanlı, Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:43 Kaynak: İHA
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