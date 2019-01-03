Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Gölde Mahsur Kalan Karacanın İmdadına Balıkçı Yetişti

Buz Tutan Gölde Mahsur Kalan Karacanın İmdadına Balıkçı Yetişti

59 dakika önce

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde, buz tutun gölde mahsur kalan karacanın imdadına bir balıkçı yetişti.

Buz Tutan Gölde Mahsur Kalan Karacanın İmdadına Balıkçı Yetişti, System.String[]
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde, buz tutun gölde mahsur kalan karacanın imdadına bir balıkçı yetişti.
Balık tutmak için Ozero Maloye gölüne giden emekli asker Sergei Voronin, göl ortasında buz üzerinde bir karacayı görünce yanına gitti. Balıkçı, ayağa kalkamayan ve gölün dışına gidemeyen karacayı ite ite gölün dışına sürükledi. Ayağı kara değince ayağa kalkabilen karaca ise hızla uzaklaştı. Yaşanan o anları ise balıkçı cep telefonuna kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

Krasnoyarsk, Rusya Federasyonu, Dünya
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