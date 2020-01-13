Buz tutan göletin üzerinde kar topu oynadılar - Son Dakika
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Buz tutan göletin üzerinde kar topu oynadılar

6 saat önce

Buz tutan göletin üzerinde kar topu oynadılarBURSA'nın İnegöl ilçesi yakınlarındaki ormanlık alana hafta sonunda gelenler, buz tutan göletin üstünde tehlikeye aldırmadan kar topu oynadı.

Buz tutan göletin üzerinde kar topu oynadılar

BURSA'nın İnegöl ilçesi yakınlarındaki ormanlık alana hafta sonunda gelenler, buz tutan göletin üstünde tehlikeye aldırmadan kar topu oynadı.

İnegöl ilçesi merkezine kar yağmayınca, hafta sonu kar görmek isteyenler, Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alana akın etti. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü ormanlık alandaki göletin buz tuttuğunu gören onlarca kişi, tehlikeye rağmen göletin üzerinde kar topu oynadı.

Gölet üzerinde arkadaşlarıyla eğlenen Adnan Yılmaz, "İnegöl'ün üzerinde piknik alanlarımız var. Gölün üzeri buz tutmuş. Herkese tavsiye ediyoruz. Tertemiz hava. Uludağ'a gidiyor insanlar. Buyurun burası oradan daha güzel" dedi.

Bayram Kocaman ise "Göletin üzeri buz tutmuş. Biz de geldik burada eğleniyoruz. Tertemiz hava" ifadelerini kullandı.

Buz tutan göletin üzerinde kar topu oynadılar

Domaniç, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:50 Kaynak: DHA
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