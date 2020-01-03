Buz tutan gölette ördek geçişi - Son Dakika
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Buz tutan gölette ördek geçişi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti buz tuttu.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti buz tuttu. Buz tutan gölün üzerinde kameralara poz verircesine arka arkaya yürüyen ördeklerin görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu.

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, karlar altında kaldı. Tabiat parkında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yılkı atları, geyik, tilki, domuz, gibi yaban hayatının sürdüğü Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan gölet ise buz tuttu. Donan göletin üzerinde yürüyen ördekler fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi. Ördeklerin kameraya poz verircesine göl üzerinde arka arkaya yürümeleri eşsiz bir manzara oluşturdu.

TUTKUNLARI İÇİN EŞİSSİZ BİR ADRES

Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, kış döneminde Akdağ Tabiat Parkı'nın fotoğraf tutkunları için eşsiz bir adres olduğunu söyledi. Kış mevsiminin fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturduğunu kaydeden Selek, "Karın yağması ile tabiat bizlere bir başka gülümsüyor. Tabiatın en güzel gülümsediği yerlerden bir tanesi de Akdağ Tabiat Parkı. Burada tüm ormanın, bungalov evlerin karın altında kaldığına şahit oldum. Göletin de buz tutması burada ki manzaraya bir başka güzellik katmış. Göletin yüzeyinin buz tutması, gölü deyim yerindeyse tabiatın bir aynasına dönüştürmüş. Buz tutan göle baktığınızda etraftaki ormanların yansıması gerçekten büyüleyici. Bütün bunları fotoğraf makinam ve drone kameram ile kayıt altına aldım. Ama en güzel görüntüyü ördekler oluşturdu. Drone kameramızı kaldırmamızla birlikte arka arkaya geçen ördekler sanki bize poz verir gibi gölde yürümeye başladı. Gerçekten çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf ve doğa tutkunlarını, huzur arayanları Akdağ Tabiat Parkı'na bekliyoruz" dedi.


Sandıklı, Afyon, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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