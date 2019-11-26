Son Dakika Haberleri: Buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı
Son Dakika Güncel Buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı - Son Dakika

Buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı

6 saat önce

ŞIRNAK'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesiyle göller buz pistine dönüşürken, çevredekiler buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı, System.String[]
ŞIRNAK'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesiyle göller buz pistine dönüşürken, çevredekiler buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 200 rakımlı Yeşilöz köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17'lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Doğal gölün buz tutması üzerine çevreden geçenler, buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, geçen yıl yağan karlar erimeden yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


- Şırnak
Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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