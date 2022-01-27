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Buz tutan havuzda kuğulardan renkli görüntüler - Son Dakika

Buz tutan havuzda kuğulardan renkli görüntüler

27.01.2022 19:09

Buz tutan havuzda kuğulardan renkli görüntülerKONYA Konya'da etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı süs havuzları buz tuttu.

Buz tutan havuzda kuğulardan renkli görüntüler

KONYA Konya'da etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı süs havuzları buz tuttu. Kar yağışının ardından kent merkezinde güneş açarken, Kültürpark'ta bulunan süs havuzundaki siyah kuğuların buz kütleleri üzerinde yürümeleri renkli görüntüler oluşturdu, vatandaşlar ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Konya'da etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava özellikle kent merkezinde günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının gece eksi 10'lara kadar düşmesi, kent merkezinde bulunan bazı süs havuzlarının buz tutmasına neden oldu. Özellikle Kültürpark'ta bulunan ve içerisinde kuğuların bulunduğu süs havuzunun üzerinde buz tabakası oluştu. Kuğuların, buz tabakasının üzerinde yürümeye çalışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, süs havuzlarının buz tutmasıyla oluşan güzel görüntüleri cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

"Kuğuları görmek ve birkaç resim çekmek için geldik"

Ailesiyle birlikte Kültürpark'ta gezen Mehmet Güzel, hayvanların soğuğa dayanıklı olduğunu belirterek, "Tabii sokak hayvanlarını yiyecek konusunda beslemek gerekir. Bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Bazı işlerimiz vardı. Onları halletmek üzere gidiyoruz ama burayı gezip, dolaşmak istedik. Kuğuları görmek ve birkaç resim çekmek için geldik" dedi.

"Her kış böyle olmuyor"

Havuzun buz tutmasıyla birlikte manzaranın çok güzel olduğunu Recai Yıldırım da, "Kuşları gördük. Güzel kartpostallık fotoğraf çekerek geziyoruz. Buralar çok güzel. Her kış böyle olmuyor. Kar yağınca kartpostallık görüntüler oluyor" diye konuştu.

Buz tutan havuzda kuğulardan renkli görüntüler
Buz tutan havuzda kuğulardan renkli görüntüler
Buz tutan havuzda kuğulardan renkli görüntüler

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Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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