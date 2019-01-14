Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Havuzda Yaşam Savaşı

Buz Tutan Havuzda Yaşam Savaşı

34 dakika önce

Buz tutan havuzda yaşam savaşı Birbirine saldırmak yerine canlarını kurtarmanın derdine düştülerTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir grup tilki, köpek ve 1 kedi, tarlaların sulanması nedeniyle yapılan ve buz pistine dönen havuza düştü.

Buz tutan havuzda yaşam savaşı
Birbirine saldırmak yerine canlarını kurtarmanın derdine düştüler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir grup tilki, köpek ve 1 kedi, tarlaların sulanması nedeniyle yapılan ve buz pistine dönen havuza düştü. Köpek, tilki ve kedi düştükleri aynı havuzda birbirlerine saldırmak yerine canlarını kurtarmanın derdine düştü.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Dağyenice Mahallesi mevkisinde başıboş gezen hayvanlar, tarlaların sulanması amacıyla yapılan ve soğuk havalar nedeniyle 10 metre derinliğindeki buz pistine dönen havuza düştü. Havuza düşen köpek, tilki ve kedi buzlu alanda canlarını kurtarmanın derdine düşmeleri dikkatlerden kaçmadı. Hayvanların zor anları kameralara yansıdı
Buzlanmış havuza düşüp, uzun süre mahsur kalan 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedinin zor anları vatandaşlarca kameralara çekildi. Buz tutmuş havuzda hayvanların olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri donmak üzere olan 7 hayvanı kurtardı. Ekiplerce kurtarılan hayvanlar ısıtılıp yemek verildikten sonra doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Süleymanpaşa, 3. Sayfa
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