Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Havuzu Görenler Hayran Kaldı

Buz Tutan Havuzu Görenler Hayran Kaldı

42 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan havuz buz tuttu.

Buz Tutan Havuzu Görenler Hayran Kaldı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan havuz buz tuttu. Manzarı görenler parka akın ederek bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

İnegöl'de uzun yıllar sonra soğuk hava etkili oldu. Termometreler -9'u gösterirken, Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan havuz buz tuttu. Kültürparka gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyülendi. Yıllar sonra havuzun buz tutmasına şahit olan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına almayı ihmal etmedi. Manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler parka akın etti. Havanın soğuk olmasına rağmen kışın tadını çıkaran İnegöllülerin her şeye rağmen hayatlarından memnun oldukları görüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Bursa, Hikmet Şahin, İnegöl, Güncel
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