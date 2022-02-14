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Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendi - Son Dakika

Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendi

14.02.2022 10:32

Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendiAKSARAY Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü Aksaray'da Helvadere Göleti buz tuttu.

Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendi

AKSARAY Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü Aksaray'da Helvadere Göleti buz tuttu. Hasan Dağı manzarasıyla havadan görüntülenen gölet kış mevsiminde de ziyaretçilerini büyülüyor.

Kar yağışlarının ardından hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü Aksaray'da dondurucu soğuklar tüm kenti etkisi altına aldı. Şehrin merkeze bağlı Helvadere beldesinde bulunan Helvadere Göleti de aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Kent merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Helvadere Göleti yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerini büyülüyor. Volkanik dağ olan Hasan Dağı'nın yamacında bulunan beldedeki gölet kar manzarasıyla da kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Beyaz örtüyle drone ile görüntülenen Helvadere beldesi ve göleti bölgede bulunan köylerde tarımsal sulamada kullanılıyor.

Hem Hasan Dağı'nı hem de Helvadere Göleti'ni gezmeye gelen Ercan Tezgel (50), "Bu sene Aksaray'a çok güzel kar yağdı, Helvadere Göleti'miz gördüğünüz gibi buz tuttu" dedi.

Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendi
Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendi
Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendi
Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendi

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Hasan Dağı, Helvadere, Aksaray, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buz tutan Helvadere Göleti Hasan Dağı manzarasıyla böyle görüntülendi - Son Dakika
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