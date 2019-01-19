Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Kaldırımda Kayarak Düşen Kadın Hastanelik Oldu

Buz Tutan Kaldırımda Kayarak Düşen Kadın Hastanelik Oldu

25 dakika önce

Buz tutan kaldırımda kayarak düşen kadın hastanelik olduKARS - Kars'ta, buz tutan kaldırımda kayarak yere düşen kadın başını beton zemine çarparak yaralandı.

Buz tutan kaldırımda kayarak düşen kadın hastanelik oldu

KARS - Kars'ta, buz tutan kaldırımda kayarak yere düşen kadın başını beton zemine çarparak yaralandı. Vatandaşlar ve o anda bölgeden geçmekte olan doktorun yardımcı olduğu kadın hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta buz pistine dönen kaldırımlar tehlike saçmaya devam ediyor. Atatürk Caddesi'nde evine gitmekte olan kadın, buz tutan kaldırımda düşerek başını beton zemine çarptı. Düşmenin şiddetiyle bayılan kadına vatandaşlar ve o anda bölgeden geçmekte olan doktor yardım etti.
Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğu Kars'ta yerde kendinden geçmiş yarı baygın halde uzun süre ambulans bekleyen kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan kadın daha sonra polislerin de yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı.
Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen ve kimliği öğrenilmeyen kadının düşme sonucu başından yaralandığı ve durumunun ağır olduğu, 24 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi.
Öte yandan kaldırımlarda yürümekte zorlanan vatandaşlar ise kaldırımların temizlenmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa
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