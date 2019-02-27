Buz Tutan Kanalda Mahsur Kalan Köpek Polis Tarafından Kurtarıldı
31 dakika önce
ABD'nin New York kentinde buz tutmuş Erie kanalından mahsur kalan bir köpek polis tarafından kurtarıldı.
ABD
'nin New York
kentinde buz tutmuş Erie kanalından mahsur kalan bir köpek polis tarafından kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:43
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