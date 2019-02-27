Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Kanalda Mahsur Kalan Köpek Polis Tarafından Kurtarıldı

Buz Tutan Kanalda Mahsur Kalan Köpek Polis Tarafından Kurtarıldı

31 dakika önce

ABD'nin New York kentinde buz tutmuş Erie kanalından mahsur kalan bir köpek polis tarafından kurtarıldı.

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ABD'nin New York kentinde buz tutmuş Erie kanalından mahsur kalan bir köpek polis tarafından kurtarıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:43 

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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