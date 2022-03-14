Buz tutan kanyonun görsel şöleni böyle görüntülendi - Son Dakika
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Buz tutan kanyonun görsel şöleni böyle görüntülendi

14.03.2022 13:17

Buz tutan kanyonun görsel şöleni böyle görüntülendiMUĞLA Türkiye'de şehrin içinden geçen tek kanyon olma özelliğine sahip Menteşe ilçesinde bulunan ve 5 kilometre uzunluğundaki 'Değirmendere Kanyonu' üzerindeki su kaynaklarının geldiği bütün kollar ve kanyonun başlangıcındaki şelale de donarak...

Buz tutan kanyonun görsel şöleni böyle görüntülendi

MUĞLA Türkiye'de şehrin içinden geçen tek kanyon olma özelliğine sahip Menteşe ilçesinde bulunan ve 5 kilometre uzunluğundaki 'Değirmendere Kanyonu' üzerindeki su kaynaklarının geldiği bütün kollar ve kanyonun başlangıcındaki şelale de donarak 5 metreye ulaşan sarkıtlar oluştu.

Menteşe kent merkezinin hemen üst bölümünde bulunan yaklaşık 5 kilometrelik Değirmendere kanyonunun turizme kazandırılması için Menteşe Belediyesi tarafından çalımalar yürütülürken, kanyon üzerinde yürüyüş yolu oluşturuldu. Kanyon başlangıcındaki şelaleye kadar olan bölümde doğaseverler tarafından yaz kış yürüyüş gerçekleştiriliyor.

Son yıllarda iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle kanyona gelen su kollarında buzlanma yaşanmazken, Muğla'ya Ocak ayından itibaren yağan kar yağışı ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava nedeniyle kanyonun başlangıcındaki şelale ve su kollarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Boyları 5 metreye kadar uzanan buz sarkıtları görsel şölen oluştururken, kanyonun bazı bölümlerinde yağmur ve eriyen kar nedeniyle kanyona ulaşan sular buz tuttu. Geçmişte vatandaşların unlarını öğütmeleri için Kanyon üzerinde üç adet su değirmeninin bulunduğu su değirmenlerinden sadece birisi ayakta kalabildi.

Bölgede hayvancılık yapan 69 yaşındaki Mehmet Kadem, Mart ayında ilk defa bu kadar soğuk bir hava yaşadıklarını belirterek, "Bu sene kış çok oldu. Kar çok yağdı, orman yangınları oldu. Her şey oldu bu sene. Olmadık bir şey kalmadı. Bu kayalar Mart ayında buz tutmazdı, akmazdı, bu sene buz tuttu" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bölgenin orman yangınları, kar ve çok şiddetli yağışlara maruz kaldığını belirterek, "Mart ayının tam ortasındayız. Değirmendere kanyonunda bulunan şelalenin donduğunu görüyoruz. Yer yer 25-30 metre yüksekliğinde yamaçlardan süzülen sarktılar güneş ışığı ile beraber yavaş yavaş dökülüyor. Bu da çok güzel bir şölen oluşturmuş durumda" dedi.

Buz tutan kanyonun görsel şöleni böyle görüntülendi
Buz tutan kanyonun görsel şöleni böyle görüntülendi
Buz tutan kanyonun görsel şöleni böyle görüntülendi

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Türkiye, Muğla, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buz tutan kanyonun görsel şöleni böyle görüntülendi - Son Dakika


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