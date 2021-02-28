Buz tutan Karagöl fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu - Son Dakika

Buz tutan Karagöl fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

28.02.2021 10:17

Buz tutan Karagöl fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu Buz tutan Karagöl'ün üzerine çıkmak cesaret istiyor Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı'nda yer alan gölet buz tuttu.

Buz tutan Karagöl fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Buz tutan Karagöl'ün üzerine çıkmak cesaret istiyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı'nda yer alan gölet buz tuttu. Gölün üzerine çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildiler.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, kışın gelişiyle karlar altında kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Karagöl'ün yüzeyi buz tuttu.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Son yılların gözdesi Karagöl'de pandemi sessizliği

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, doğal güzelliğiyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl'de, pandemi nedeniyle sessizlik hakim.

Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna barından Karagöl kış aylarında ise kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Bölgede havaların sıfırın altına düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi ise buz tuttu.

Buz tutan gölde üzerine çıkıp fotoğraf çekildiler

Buz tutan gölü görmek isteyen doğa tutkunları arazili araçlarıyla gölün kıyısına kadar çıkarken, kimileri ise karla kaplı yolda araçlarını bırakıp yürüdüler. Yüzeyi tamamen buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip, yürüyüş yaptılar.

Etkileyici bir manzaraya sahip

Gölün üzerine çıkıp fotoğraf çekinen Ayhan Hatinoğlu isimli vatandaş, "Karagöl'ün yazı güzel, kışı daha güzel. Buz tutmuş gölün doğa manzarası gerçekten etkileyici" dedi.

Erzincan'dan Karagöl'ü görmek için gelen Suhi Günergök ise, "İlk defa geldim buraya, çok güzel bir yer. Doğa harikası insanı kendine hayran bırakıyor. Buz tutan gölün üstüne çıkıp fotoğraf çekildik. Her halde buz kalınlığı 20 santimetre vardır, rahatça üzerinde yürünebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Cesaret edip yürüyemedim sadece adım atabildim"

Elif Aksaç ise, "Bu denli buz tutabileceği ihtimalini vermiyordum açıkçası, çok şaşırdım. Üzerine yürünebilecek seviyede bir kar tutmuş son derece güzel. Cesaret edip yürüyemedim sadece adım attım o kadar" diye konuştu.

Her mevsimin farklı güzel olduğunu ifade eden Sabir Yapıcı ise, "İlkbaharda, sonbaharda renk cümbüşü oluyor, rengarenk oluyor burası. Her mevsimi bir başka güzel. Kışın ise gölün yüzeyi bu tutuyor. Muhteşem bir görsel şölen sunuyor" ifadelerine yer verdi.

Buz tutan Karagöl fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu
Buz tutan Karagöl fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu
Buz tutan Karagöl fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu
Buz tutan Karagöl fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Borçka Karagöl, Camili, Artvin, Borçka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buz tutan Karagöl fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu - Son Dakika


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