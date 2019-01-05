Buz Tutan Merdivenden Böyle Düştü
17 dakika önce
Sivas'ta bir vatandaş, etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutan merdivenlerden kayarak düştü.
Sivas
'ta bir vatandaş, etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutan merdivenlerden kayarak düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İmranlı
ilçesinde alışveriş yaptığı marketten çıkıp buz tutan merdivenlerden inmeye çalışan vatandaş kayarak düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, merdivenlerden inen vatandaşın kayarak sert bir şekilde yere düştüğü, elinde bulunan telefonun da savrulduğu görülüyor. Vatandaşın yere düşerken kafasını çarpmaması ise büyük bir yaralanmayı önledi. - SİVAS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlar İfadeleri Ortaya Çıktı
"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı