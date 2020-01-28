Buz tutan Nazik Gölü havadan görüntülendi - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu. 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün donmuş hali havadan görüntülendi.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan göldeki tekneler de buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü'nün değişik desenlere bürünen yüzeyi havadan drone ile görüntülendi.

Göle kıyısı bulunan köylerdeki çocuklar ise buz tutan göl yüzeyinde oyunlar oynayarak eğleniyor. Bazı balıkçıların buzları kırarak balık avladığı gölün ocak ayının ortalarında donmaya başladığını söyleyen Dilburnu köyü sakinlerinden Ahmet Canbay, "Bu sene göl biraz geç buz tuttu. Şu anda 15-20 santimetre kalınlığında buz tutmuş. En az yarım metre kadar buzun kalınlığı olunca gölde buzları kırıp balık avlıyoruz. Göl üzerindeki buzları kırarak buradan çıkan su ile hayvanlarımızın su içmesini sağlıyoruz. Gölümüz 2,5 - 3 ay böyle buzlu kalıyor" dedi.

Nametullah Özcanoğulları isimli çocuk ise "Nazik Gölü bu sene geç dondu. Biz arkadaşlarımızla göl üzerinde geziyoruz, top oynuyoruz. Güzel bir yerdir. Buz tutan göl yüzeyi bize top sahası oldu. Üzerine kar yağınca daha güzel olacak" diye konuştu.

(Özkan Olcay/İHA)