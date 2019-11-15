Son Dakika Haberleri: Buz tutan nehri kapatmak isteyen polisleri sürücüler umursamadı
Son Dakika Güncel Buz tutan nehri kapatmak isteyen polisleri sürücüler umursamadı - Son Dakika

Buz tutan nehri kapatmak isteyen polisleri sürücüler umursamadı

6 saat önce

Rusya'da donmuş nehrin üzerinden araçlarıyla izinsiz geçen sürücülerin ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerini, sürücüler umursamadı.

Buz tutan nehri kapatmak isteyen polisleri sürücüler umursamadı, System.String[]

Rusya'da donmuş nehrin üzerinden araçlarıyla izinsiz geçen sürücülerin ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerini, sürücüler umursamadı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, nehir üzerinden geçiş yapmakta olan bir aracın polise çarptığı görüldü.

Olay, Rusya Federasyonu'ndaki Yakutistan Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Yılın belli bir döneminde donan ve üzerinden araç geçişine izin verilen Lena Nehri'nden izinsiz geçen araçlar polise ihbar edildi. Söz konusu izinsiz geçişlerin yapıldığı nehre giden polis ekipleri, araçları durdurmaya çalıştı ama kimse umursamadı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin, polis aracıyla geçiş yolunu kapatmaya çalıştığı, diğer araçların ise etrafından dolanarak geçiş yaptıkları görüldü. Daha sonra araçtan inen polis memuru, geçiş yapan bir araca doğru koştu, ancak sürücü durmayınca, otomobil çarptı ve yere düştü. Diğer polis memurunun ise yolun karşı şeridinden gelen bir araca koştuğu ancak o sürücünün de polisi umursamadan geçiş yaptığı görüldü.

Yetkililer, sürücülere, "Resmi olarak düzenlenmiş buz geçişi dışında, hiç kimsenin buzun güvenli bir kalınlığını olduğunu garanti edemeyeceğini unutmayın. Hayatınızı ve yolcuların hayatlarını riske atmayın" uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Polis aracının yolu kapatmaya çalışması

-Araçların geçişi

-Polislerin araçtan inmesi

-Geçiş yapan araca doğru koşan polis

-Aracın polise çarpması

-Diğer polisin başka bir araca koşması

-Detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:07 Kaynak: DHA
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