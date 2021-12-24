BUZ TUTAN OTOMOBİLİ, CAMLARINI TEMİZLERKEN ALEV ALDI - Son Dakika

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ÇORUM'da park halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, Kale Mahallesi Lolanevler'de meydana geldi. Köksal Polat, 19 AZ 424 plakalı otomobilini çalıştırıp ısınmasını beklerken, bir taraftan ise aracının buz tutan camlarını temizlemeye başladı. Bu sırada otomobil motor kısmından aniden alev aldı. Sürücü Polat kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, otomobilde maddi hasar oluştu.