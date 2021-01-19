Buz tutan Porsuk Çayı görüntülendi - Son Dakika

Buz tutan Porsuk Çayı görüntülendi
19.01.2021 13:01
Buz tutan Porsuk Çayı görüntülendi Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın buz tutan yüzeyi havadan görüntülendi.
Buz tutan Porsuk Çayı görüntülendi
ESKİŞEHİR - Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın buz tutan yüzeyi havadan görüntülendi.
Beyaz gelinliği giyen Eskişehir'de havaların soğumasının ardından Porsuk Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Adeta buz pistine dönen çayın bir bölümü drone ile havadan görüntülendi.
Meteoroloji verilerine göre, kentte gün içinde en yüksek eksi 3 derece olan hava sıcaklığı gece eksi 18 dereceye kadar düşecek.
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