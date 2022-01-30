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Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi - Son Dakika

Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi

30.01.2022 15:44

Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi ESKİŞEHİR - Eskişehir'de şiddetli soğukların etkisiyle yüzeyi donan Porsuk Çayı'nda yaklaşık 2 haftadır buz tabakası erimedi.

Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de şiddetli soğukların etkisiyle yüzeyi donan Porsuk Çayı'nda yaklaşık 2 haftadır buz tabakası erimedi.

Eskişehir'in simgelerinden olan ve yaklaşık 8 kilometrelik kısmı kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, geçen haftalarda etkisini gösteren şiddetli soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Porsuk Çayı'ndaki buz tabakası yaklaşık 2 haftadır erimedi. Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden Kanlıkavak Parkı'nı da ikiye ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı'nın buz tutmuş hali drone ile havadan görüntülendi. Köprüleri ve iskeleleriyle bilinen park, yüzeyi tamamen donan Porsuk Çayı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Parkı ziyaret edenler ise manzara eşliğinde fotoğraf çekindi.

Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi
Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi
Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi

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Porsuk çayı, Eskişehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi - Son Dakika
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