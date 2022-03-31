Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi - Son Dakika
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Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi

31.03.2022 12:25

Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi Sivas'ta sert geçen kış mevsiminde donan Pusat Özen Baraj gölü Nisan ayı gelmesine rağmen halen çözülmedi.

Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi

SİVAS - Sivas'ta sert geçen kış mevsiminde donan Pusat Özen Baraj gölü Nisan ayı gelmesine rağmen halen çözülmedi.

Son yıların en sert ve uzun kış mevsimini yaşayan Sivas'ta Sibirya soğuklarının etkisi halen sürüyor. Sivas'ın Hafik İlçesi sınırları içerisinde yer alan Pusat Özen Baraj gölü, dondurucu soğukların etkisi ile buzla kaplanmıştı. Kış ortasında gölün yüzeyindeki buz kalınlığı 1 metreye ulaştı. Mart ayının bitmesi ve Nisan ayına girilmesine rağmen buz tutan göl halen çözülmedi. Bahar mevsiminin ortasında buzla kaplı göl görenlerin dikkatini çekiyor. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, baraj gölünün su tutması ile su altına kalan Pusat köyü cemisinin minaresi. Son yıllarda gölde su seviyesi düştükçe minare su yüzeyine çıktı. Seviye düştükçe minare daha da belirginleşti.

85 yaşında böyle soğuk görmedi

Köy sakinlerinden 85 yaşındaki Ali İhsan Yörük, hayatı boyunca en soğuk kış mevsimini geçirdiğini belirtip, "Bu yıla kadar böyle bir şey olmadı. Bu sene Allah böyle takdir etti. Ben 85 yaşındayım bugüne kadar bu kadar soğuk görmedim. Nisan ayına geldik. Halen gölün buzu çözülmedi. Kış uzadı, mecbur kaldım arıları çıkartmak zorunda kaldık. Nasıl olacak bilmiyorum." Dedi.

Köy sakinlerinden Kamer Kızılyar ise "Bu yıl kış çok çileli geçti. Çok yordu bizi. Tabi Allah'ın taktiri. Ama çok uğraştık çok mücadele ettik. Barajın üzeri halen buz. Suyu seviyesi yükselecek mi azalacak mı tahmin edemiyoruz. Buzlar çözülünce göldeki su seviyesi ortaya çıkacak. Nisan ayına girdik ama halen zemheri kışı yaşıyoruz. " şeklinde konuştu.

Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi
Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi
Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi

YORUMLAR
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Sivas, Nisan, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi - Son Dakika


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