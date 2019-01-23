Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Şadırvanda Abdest Aldılar

Buz Tutan Şadırvanda Abdest Aldılar

26 dakika önce

Buz tutan şadırvanda abdest aldılar Erzurum'da çatılarda buz sarkıtları oluşurken şadırvanlar dondu.

Buz tutan şadırvanda abdest aldılar
Erzurum'da çatılarda buz sarkıtları oluşurken şadırvanlar dondu.

ERZURUM - Hava sıcaklıklarının eski 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da buz tutan şadırvanda abdest almak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sibirya soğuklarının etkisini artırdığı Doğu Anadolu Bölgesinde son yılların en soğuk günleri yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının eksi 25 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da çatılarda buz sarkıtları oluşurken şadırvanlar dondu.
Erzurum'da Lala Paşa Cami'inde öğle namazını kılmaya gelen vatandaşlar ise buz tutan şadırvanda abdestlerini güçlükle aldılar.
Buz tutan şadırvanlarda abdest alan vatandaşlar, Erzurum'da uzun sürecek olan kış mevsiminin tam anlamıyla yaşandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

Erzurum, Genel
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