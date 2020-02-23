Buz tutan şelaleye tırmandılar - Son Dakika
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Buz tutan şelaleye tırmandılar

6 saat önce

BİNGÖL'de bir grup dağcı, buz tutan 100 metrelik Çır Şelalesi'ne tırmandı.

Buz tutan şelaleye tırmandılar, System.String[]

BİNGÖL'de bir grup dağcı, buz tutan 100 metrelik Çır Şelalesi'ne tırmandı.

Bingöl'de bir araya gelen dağcı grubu, Uzundere köyünde buz tutan 100 metrelik Çır Şelalesi'nde tırmanış yaptı. Olumsuz hava şartlarına rağmen tırmanışı gerçekleştiren dağcılar, Çır Şelalesi'nin turizme kazandırılmasını amaçlıyor. Bingöl'de ilk defa böylesi bir tırmanış yaptığını anlatan Ramazan Küçükhazar, "Bingöl'de ilk olarak buz tırmanışı yapıldı. Amacımız Çır Şelalesi'ni ve memleketimizin güzel yerlerini yerli ve yabancı turistlere tanıtmaktır. Sabahıın erken saatlerinde 10 dağcı arkadaşla birlikte katıldık. Arkadaşımızla birlikte şelalenin tamamına başarılı bir şekilde tırmanışımızı gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl festival kapsamına alınır ve yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeriz" dedi.


Uzundere, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:39 Kaynak: DHA
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