Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Sulama Havuzuna Düşen Hayvanları İtfaiye Kurtardı

Buz Tutan Sulama Havuzuna Düşen Hayvanları İtfaiye Kurtardı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buz tutan sulama havuzuna düşen aralarında tilki, köpek ve kedinin olduğu 7 hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Buz Tutan Sulama Havuzuna Düşen Hayvanları İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buz tutan sulama havuzuna düşen aralarında tilki, köpek ve kedinin olduğu 7 hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dağyenice Mahallesi'ne yiyecek bulmak için Ganos Dağları'ndan inen 4 tilki, 2 köpek ve bir kedi, 10 metre derinliğinde buzla kaplı tarımda kullanılan sulama havuzuna düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu düştükleri yerden kurtarılan hayvanlar, Tekirdağ Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel
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