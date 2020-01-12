Buz tutan Topuk Yaylası Göleti havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buz tutan Topuk Yaylası Göleti havadan görüntülendi - Son Dakika

Buz tutan Topuk Yaylası Göleti havadan görüntülendi

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava ve kar, 1300 rakımlı Topuk Yaylası Göletini dondurdu.

Buz tutan Topuk Yaylası Göleti havadan görüntülendi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava ve kar, 1300 rakımlı Topuk Yaylası Göletini dondurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tutan gölden kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oluyor. Kaynaşlı ilçesi yaylalarına yağan kar, doğal güzelliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Fenerbahçe Spor Kulübünün tesislerinin de bulunduğu Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan Topuk Yaylası Göletinin çevresi, güzel doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına gezi ve tatil imkanları sunarken, donan gölde tabloluk görüntüleri ortaya çıkardı.


Deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yüksekliğinde, çam ağaçlarıyla çevrili göletin etrafındaki ormanlık örtü, yağan kar nedeniyle beyaza bürünürken, beyazlıklar içerisinde kalan göletin havadan görüntüsü görenleri hayran bıraktı. - DÜZCE

Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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