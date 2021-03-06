YÜZEYİ DONAN ÜÇOLUK GÖLETİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA - Son Dakika

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düşünce Üçoluk Göleti dondu. Donan göletin üzeri karla kaplanınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meraklılar manzarayı görmek ve fotoğraf çektirmek için Üçoluk Göleti'ni ziyaret etti

Başçiftlik ilçesinde tarımsal sulama amacıyla yaptırılan Üçoluk Gölet'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olmasıyla dondu. Kar altında kalan mesire alanı ve donan gölette kartpostalık görüntüler ortaya çıktı. Başçiftlik karayolu üzerinde bulunan göleti ziyaret eden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha önce yaz aylarında piknik yapmak için gölete geldiklerini söyleyen Selahattin Say, "Yazın çok iyiyi idi. Fakat kışı daha güzelmiş. Göl donmuş burada, çok güzel resimler çektireceğiz. Burada kayak ve pikniğimizi yaptık. Şimdi bu muhteşem doğada fotoğraf çektiriyoruz" dedi.

Ailesi ile gezmeye gelen Şaziye Bağlan ise, "Buranın yazı ve kışı çok güzel. Gölet şuan buz tutmuş. Yazın da burası çok güzel oluyor, mavi oluyor. Kışın da çok güzel burası" diye konuştu.