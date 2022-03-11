BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI - Son Dakika
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BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI

11.03.2022 22:49

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde buz tutan yolda 13 aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde buz tutan yolda 13 aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Körfez Tütünçiftlik Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Buz tutan viyadüğün her iki istikametinde meydana gelen 5 ayrı kazada 13 araç çarpışırken, kazalarda yaralanan olmadı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Karayolunun her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araç sürücüleri kontak kapatarak kaza yapan araçların kaldırılmasını bekledi. Bu sırada D-100 Karayolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğunun artmaması için, araçlar yan yollara yönlendirildi. Kaza yapan araçların kaldırılıp, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yapmasının ardından trafiğe kapanan yol yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI
BUZ TUTAN YOLDA 13 ARAÇ ÇARPIŞTI

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Tragger, Körfez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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