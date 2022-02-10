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Buz tutan yolda 8 araç birbirine girdi, mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika

Buz tutan yolda 8 araç birbirine girdi, mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti

10.02.2022 19:47

Buz tutan yolda 8 araç birbirine girdi, mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, gizli buz tutan yoldan 8 araç kayarak birbirine vurarak zincirleme kaza meydana getirdi.

Buz tutan yolda 8 araç birbirine girdi, mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, gizli buz tutan yoldan 8 araç kayarak birbirine vurarak zincirleme kaza meydana getirdi. Mahsur kalan sürücülerin imdadına Polis ekipleri yetişti. Vatandaşlar yaya işe gittiler.

Sabah saatlerin ilçede yoğun bir şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçenin rampalı yollarında kazalar meydana geldi. Esenyurt Mahallesi TOKİ evlerine giden rampalı yolda yoğun kar yağışı ve gizli buzlanmadan dolayı aşağı inmek isteyen 8 araç kayıp birbirine vurarak durabildi. Yoğun kar yağışından dolayı yokuşu çıkamayan araç sürücüleri ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri yoğun kar yağışına rağmen mahsur kalan araçları iteleyerek yardım ettiler. Rampalı yol buzlu olmasından dolayı servislerde çıkamayınca vatandaşlarda yaya işlerine gitmek zorunda kaldı. Yüksekova Belediyesine karla mücadele ekipleri de yola açma ve temizleme çalışmalarına başladı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı bir birlerine vurarak durabildiklerini diyen İdris Yıldız isimli sürücü, "Gördüğünüz gibi zincirleme kaza meydana geldi. Önümüzde araçlar vardı hiç biri duramadı. Bizde kaydık şuan 8 araç zincirleme kazda bir birine vurdu" dedi.

Orhan Polat adlı sürücü ise,' 'Yolda bir çalışma yoktu. Kardan dolayı yol kapalıydı. Yokuş aşağı inerken yolda gizli buzlama vardı kaydık. Tüm araçlarda kaya kaya, birbirine çarpa çarpa durdular. Şuan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İnşallah kötü bir olay meydana gelmez" ifadelerini kullandı.

Buz tutan yolda 8 araç birbirine girdi, mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti
Buz tutan yolda 8 araç birbirine girdi, mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti
Buz tutan yolda 8 araç birbirine girdi, mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti

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Yüksekova, Tragger, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buz tutan yolda 8 araç birbirine girdi, mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buz tutan yolda 8 araç birbirine girdi, mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika
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