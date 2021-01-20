BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA

BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA
Son Güncelleme: 20.01.2021 16:48

Bursa'da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç, bir evin bahçesine doğru uçtu.

Bursa'da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç, bir evin bahçesine doğru uçtu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'da 3 gün süren yoğun kar yağışını ardından yollar üzerinde buzlanmalar oluştu. Sürücüler zorlu anlar yaşarken, yokuş aşağı doğru inen bir ticari araç ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza anı ise saniye saniye bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu evin bahçesine girdiği görüldü.

Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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