BUZ TUTAN YOLDA DURAMAYAN ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU; O ANLAR KAMERADA

Bursa'da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç, bir evin bahçesine doğru uçtu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'da 3 gün süren yoğun kar yağışını ardından yollar üzerinde buzlanmalar oluştu. Sürücüler zorlu anlar yaşarken, yokuş aşağı doğru inen bir ticari araç ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza anı ise saniye saniye bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu evin bahçesine girdiği görüldü.