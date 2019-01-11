Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Yolda Düşen Kişi Beyin Kanaması Geçirdi

Buz Tutan Yolda Düşen Kişi Beyin Kanaması Geçirdi

2 saat önce

Isparta'da, buz tutan yolda ayağının kayması sonucu düşen kişi ağır yaralandı.

Isparta'da, buz tutan yolda ayağının kayması sonucu düşen kişi ağır yaralandı.

Gülevler Mahallesi muhtarlığına giden Metin Çavuşoğlu (64), işlemlerini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere yürümeye başladı.

Buz tutan yolda ayağı kayarak düşen Çavuşoğlu, 112 acil servis ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Metin Çavuşoğlu, yoğun bakıma alındı.

Öte yandan, Çavuşoğlu'nun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, muhtarlık binasından çıkan Metin Çavuşoğlu'nun ayağının kayarak sırt üstü yere düşmesi ve çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Acil Servis, Isparta, Güncel
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