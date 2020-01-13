Buz tutan yolda düşen öğretmene ulaşmak için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buz tutan yolda düşen öğretmene ulaşmak için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Buz tutan yolda düşen öğretmene ulaşmak için ekipler seferber oldu

16 dakika önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde görev yapan öğretmen Abuzer Çalış (27), kar yağışı nedeniyle oluşan buzlu yolda yürürken dengesini kaybederek düşmesiyle yaralandı.

Buz tutan yolda düşen öğretmene ulaşmak için ekipler seferber oldu, System.String[]

SİİRT'in Pervari ilçesinde görev yapan öğretmen Abuzer Çalış (27), kar yağışı nedeniyle oluşan buzlu yolda yürürken dengesini kaybederek düşmesiyle yaralandı. Öğretmene ulaşabilmek için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyündeki Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni Abuzer Çalış, okul çıkışı evinine gittiği sırada kar yağışı nedeniyle yolda oluşan buzlamda etkilenerek, dengesini kaybedip yere düştü. Çalış'ın düştüğü bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, yardım talep ettikleri karla mücadele ekiplerinin yaptığı yol açma çalışmasıyla ulaştı. Çalış, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çalış'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Pervari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
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